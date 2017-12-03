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Сирия: наблюдатели РФ сообщили о нарушениях перемирия в Хомсе, Дамаске и Идлибе
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    Сирия: наблюдатели РФ сообщили о нарушениях перемирия в Хомсе, Дамаске и Идлибе

    10:38  3 Декабря 2017
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    Сирия: наблюдатели РФ сообщили о нарушениях перемирия в Хомсе, Дамаске и Идлибе

    Дамаск, 3 декабря. В течение минувших суток в зонах деэскалации на территории Сирии сохранялась стабильная обстановка, однако российские и турецкие наблюдатели зафиксировали несколько случаев перестрелок. Соответствующие данные приводятся в информационном бюллетене, который опубликован российским министерством обороны.

    Как сообщает военное ведомство, российские наблюдатели зафиксировали четыре случая стрельбы: два в пределах зоны деэскалации в провинции Хомс и по одному в провинциях Дамаск и Идлиб.

    Сирия: наблюдатели РФ сообщили о нарушениях перемирия в Хомсе, Дамаске и Идлибе

    В то же время турецкие наблюдатели получили сообщения о четырех перестрелках в провинции Дамаск.

    Как отмечает Минобороны РФ, чаще всего случаи стрельбы из стрелкового вооружения фиксируются в районах, где действуют террористы из запрещенных в России международных группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра».2

    Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что ПВО Сирии перехватило над Дамаском ракету, выпущенную вооруженными силами Израиля. В Тель-Авиве заявили, что целью ракетного удара была военная база иранских сил.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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