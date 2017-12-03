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Украина
Радикалы забросали яйцами украинского депутата в Херсоне
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    Радикалы забросали яйцами украинского депутата в Херсоне

    10:22  3 Декабря 2017
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    Радикалы забросали яйцами украинского депутата в Херсоне

    Херсон, 3 декабря. Несколько десятков неизвестных предприняли попытку сорвать мероприятие с участием депутата Николаевского областного совета Максима Невинчанного в Херсоне в минувшую субботу. Об этом главный редактор газеты «Херсонщина за день» Татьяна Дергачева написала на своей странице в Facebook.

    Отмечается, что украинский депутат вел лекцию «Я — политик» в «Школе политического образования».

    Националисты хотели сорвать выступление Невинчанного. Впрочем, проникнуть в здание у них не получилось — у входа стояли сотрудники полиции, пишут украинские СМИ.

    По окончании лекции радикалы «Национального корпуса» (организация запрещена в России) забросали николаевского депутата яйцами. Кроме того, сообщается, что они хотели попасть на саму лекцию и «провести беседу».

    «Мы считаем, что такие продажные депутаты не имеют никакого морального права делиться своим позорным опытом. Но нас не желали слушать: двери были закрыты», — рассказали активисты. 

    По последним данным, никто не пострадал. 

    Радикалы забросали яйцами украинского депутата в Херсоне

    Напомним, в середине ноября 2017 года активисты забросали яйцами депутата украинской Рады Алексея Гончаренко. 

    Автор: Дана Балан
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    #украина #херсон #активисты #яйца #невинчанный
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