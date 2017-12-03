Радикалы забросали яйцами украинского депутата в Херсоне

Херсон, 3 декабря. Несколько десятков неизвестных предприняли попытку сорвать мероприятие с участием депутата Николаевского областного совета Максима Невинчанного в Херсоне в минувшую субботу. Об этом главный редактор газеты «Херсонщина за день» Татьяна Дергачева написала на своей странице в Facebook.

Отмечается, что украинский депутат вел лекцию «Я — политик» в «Школе политического образования».

Националисты хотели сорвать выступление Невинчанного. Впрочем, проникнуть в здание у них не получилось — у входа стояли сотрудники полиции, пишут украинские СМИ.

По окончании лекции радикалы «Национального корпуса» (организация запрещена в России) забросали николаевского депутата яйцами. Кроме того, сообщается, что они хотели попасть на саму лекцию и «провести беседу».

«Мы считаем, что такие продажные депутаты не имеют никакого морального права делиться своим позорным опытом. Но нас не желали слушать: двери были закрыты», — рассказали активисты.

По последним данным, никто не пострадал.

Напомним, в середине ноября 2017 года активисты забросали яйцами депутата украинской Рады Алексея Гончаренко.