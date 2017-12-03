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Вашингтон похвалил Украину и посулил продолжить поставки нелетального оружия
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    Вашингтон похвалил Украину и посулил продолжить поставки нелетального оружия

    10:18  3 Декабря 2017
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    Вашингтон похвалил Украину и посулил продолжить поставки нелетального оружия

    Вашингтон, 3 декабря. Соединенные Штаты будут продолжать поставки Украине нелетального оружия для того, чтобы укрепить оборонные возможности Киева. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. 

    По словам Макмастера, США должны поддержать Украину, где «предпринимаются существенные шаги по реализации правительственной и военной реформы».

    «Поставки нелетальной помощи укрепляют оборонные возможности Киева», — объявил Макмастер на Рейгановском форуме по национальной безопасности США.

    Вашингтон похвалил Украину и посулил продолжить поставки нелетального оружия

    Помощник президента Трампа сделал также заявление по взаимоотношениям между Россией и США — в настоящее время США должны продолжить «противостоять дестабилизирующему поведению России», избегая в то же время прямого конфликта с Москвой.

    В настоящее время США обеспечивают Украину обмундированием, различным военным оборудованием, а также проводят обучение сил ВСУ. В то же время Киев в течение трех лет добивается поставок вооружения — в частности, Украину интересуют поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin для войны в Донбассе.

    Вашингтон похвалил Украину и посулил продолжить поставки нелетального оружия

    Автор: Валентин Меликов
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