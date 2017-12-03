Уникальный внедорожник ЛуАЗ-967 выставили на продажу в Германии

Берлин, 3 декабря. Один из редких внедорожников ЛуАЗ-967 времен советской военной автомобильной промышленности продают на немецком рынке.

По информации немецких СМИ, выставленная на продажу машина, невзирая на 50 лет эксплуатации, имеет всего девять километров пробега.

В связи с этим за транспортное средство владелец намерен выручить 14,9 тыс. евро, пишет «Политэксперт».

Внедорожник с 0,9-литровым двигателем оснащен механической коробкой передач и полноприводной системой.

Отмечается, что ЛуАЗ-967 может без проблем передвигаться по водной поверхности со скоростью порядка три километра в час.

Уникальность внедорожника заключается в том, что в Германию машины в количестве примерно 250 единиц были завезены советскими войсками по окончании Второй мировой войны.