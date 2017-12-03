Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Уникальный внедорожник ЛуАЗ-967 выставили на продажу в Германии
Политика
Президент Сербии хочет обсудить с Путиным увеличение поставок газа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Сербии хочет обсудить с Путиным увеличение поставок газа

    10:00  3 Декабря 2017
    39

    Президент Сербии хочет обсудить с Путиным увеличение поставок газа

    Белград, 3 декабря. Сербский лидер Александр Вучич намерен обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным поставки газа в республику. Он собирается поднять этот вопрос в ходе своего визита в Российскую Федерацию в декабре. 

    По словам Вучича, в Сербии к окончанию текущего года потребление голубого топлива достигнет 2,2 млрд кубометров.

    А через три года потребление газа в стране приблизится к отметке 2,7 млрд кубометров, с 2021 года — 3 млрд кубометров газа, отметил он.

    Сербский лидер напомнил, что у Сербии нет никаких задолженностей перед компанией «Газпром».

    Президент Сербии хочет обсудить с Путиным увеличение поставок газа

    «Попытается договориться с Путиным о выгодном сотрудничестве», — передает слова Вучича «РИА Новости»

    Напомним, в ноябре 2017 года в МИД Сербии заявили, что Белград не собирается вводить какие-либо ограничения в отношении Москвы. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сербия #газ #газпром #вучич
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть