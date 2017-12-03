Президент Сербии хочет обсудить с Путиным увеличение поставок газа

Белград, 3 декабря. Сербский лидер Александр Вучич намерен обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным поставки газа в республику. Он собирается поднять этот вопрос в ходе своего визита в Российскую Федерацию в декабре.

По словам Вучича, в Сербии к окончанию текущего года потребление голубого топлива достигнет 2,2 млрд кубометров.

А через три года потребление газа в стране приблизится к отметке 2,7 млрд кубометров, с 2021 года — 3 млрд кубометров газа, отметил он.

Сербский лидер напомнил, что у Сербии нет никаких задолженностей перед компанией «Газпром».

«Попытается договориться с Путиным о выгодном сотрудничестве», — передает слова Вучича «РИА Новости».

Напомним, в ноябре 2017 года в МИД Сербии заявили, что Белград не собирается вводить какие-либо ограничения в отношении Москвы.

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