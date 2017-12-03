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Ракка по-прежнему остается самым заминированным городом в Сирии
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    Ракка по-прежнему остается самым заминированным городом в Сирии

    9:32  3 Декабря 2017
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    Ракка по-прежнему остается самым заминированным городом в Сирии

    Ракка, 3 декабря. «Врачи без границ» сообщают о серьезной проблеме в Ракке, большая часть которой до сих пор остается заминированной. Неразорвавшиеся снаряды осложняют возвращение мирных жителей в освобожденный от террористов город.

    Об этом сообщается в заявлении международной организации «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

    В развалинах полно разнообразных взрывных устройств, рассказал руководитель группы MSF в Ракке Крейг Кензи.

    «Все боятся напороться на мину-ловушку, заходя в здания, или наступить на улице на предмет, который взорвется», — отмечает Кензи.

    За 10 дней с 19 по 28 ноября в клинику организации в восточном пригороде Ракки Аль-Мешлабе поступили 49 пациентов с взрывными ранениями.

    Из-за плохих дорог, разрушенных во время боевых действий, скорость оказания квалифицированной медицинской помощи значительно снижается, поэтому для тяжелых пациентов очень высок риск умереть до приезда скорой помощи или по пути в больницу.

    Ранее ООН опубликовала спутниковые снимки с разрушениями, причиненными западной коалицией и «Исламским государством»12 городу Ракка. Боевики ИГ1 (запрещена в России) и ВВС США уничтожили в городе более трех тысяч зданий.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сирия #ракка #мины #врачи без границ
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