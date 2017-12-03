Ученые NASA запустили двигатели космического зонда «Вояджер-1» 

Нью-Йорк, 3 декабря. Ученые американского аэрокосмического агентства NASA впервые за 37 лет привели в действие резервные двигатели автоматического зонда «Вояджер-1», который в настоящее находится на расстоянии более 21 миллиарда километров от Земли и продолжает удаляться со скоростью в 17 километров в секунду. На данный момент «Вояджер-1» является самым удаленным от Земли объектом, созданным человеческими руками.

В настоящее время, как указано в сообщении NASA, «Вояджер-1» является единственным космическим аппаратом с Земли, который достиг межзвездного пространства. Вспомогательные двигатели космического зона были успешно запущены, выдав несколько импульсов, продолжительность которых не превышала нескольких миллисекунд, для того, чтобы точнее ориентировать антенну космического аппарата на Землю.

If you tried to start a car that's been sitting for decades, you may not expect it to work. But a set of thrusters aboard the @NASAVoyager 1 spacecraft, which is now in interstellar space, successfully fired up Wednesday after 37 years without use! https://t.co/WkXngWbXBN pic.twitter.com/y7sdXKk3f0 — NASA (@NASA) December 2, 2017

«Это позволит нам продлить срок работы «Вояджер-1» еще на два-три года», — заявила руководитель проекта «Вояджер-1» в Лаборатории реактивного движения NASA Сюзанна Додд.

Как отмечает NASA, космический аппарат за 40 лет удалился от Земли на столь огромное расстояние, что потребовалось 19 часов и 35 минут для того, чтобы сигнал с Земли достиг «Вояджера», и еще столько же — чтобы на Землю вернулся отклик зонда. Отметим, что на борту «Вояджера» находится золотая пластинка с закодированным посланием человечества к иным цивилизациям.