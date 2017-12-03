Пользователи обнаружили на гаджетах Apple новую неисправность

Нью-Йорк, 3 декабря. Владельцы гаджетов американской компании Apple, которые оснащены операционной системой iOS 11.1.2, столкнулись с неправильной работой девайсов. Об этом сообщается на интернет-портале Reddit.

Владельцы «яблочных» девайсов пожаловались на регулярную перезагрузку смартфонов через несколько минут после включения. Согласно данным интернет-ресурса, это было связано с уведомлениями, которые привязаны к местному времени.

Чтобы возобновить корректную работу гаджета, необходимо было переставить дату, а также выключить уведомления, а после этого снова проставить дату, пишет «Инфореактор».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», пользователи нового iPhone X нашли очередной недостаток недавно вышедшего на рынок устройства: экран телефона издавал щелчок при прикосновении.

Ранее пользователи жаловались на проблемы с системой идентификации Face ID.