Пользователи обнаружили на гаджетах Apple новую неисправность
Нью-Йорк, 3 декабря. Владельцы гаджетов американской компании Apple, которые оснащены операционной системой iOS 11.1.2, столкнулись с неправильной работой девайсов. Об этом сообщается на интернет-портале Reddit.
Владельцы «яблочных» девайсов пожаловались на регулярную перезагрузку смартфонов через несколько минут после включения. Согласно данным интернет-ресурса, это было связано с уведомлениями, которые привязаны к местному времени.
Чтобы возобновить корректную работу гаджета, необходимо было переставить дату, а также выключить уведомления, а после этого снова проставить дату, пишет «Инфореактор».
Напомним, как сообщала «Газета.Ru», пользователи нового iPhone X нашли очередной недостаток недавно вышедшего на рынок устройства: экран телефона издавал щелчок при прикосновении.
Ранее пользователи жаловались на проблемы с системой идентификации Face ID.
. @Apple продолжает добавлять баги в свои прошивки. На этот раз владельцы #iPhoneX жалуются на неработающий #FaceID в #iOS 11.2. Сканер попросту отказывается включаться. А на экране смартфона выводится надпись «Не удалось активировать Face ID». pic.twitter.com/u7rbQkSsj3— Vladimir Mikhalev (@vmikhalev) December 3, 2017