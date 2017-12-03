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Пользователи обнаружили на гаджетах Apple новую неисправность
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    Пользователи обнаружили на гаджетах Apple новую неисправность

    9:27  3 Декабря 2017
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    Пользователи обнаружили на гаджетах Apple новую неисправность

    Нью-Йорк, 3 декабря. Владельцы гаджетов американской компании Apple, которые оснащены операционной системой iOS 11.1.2, столкнулись с неправильной работой девайсов. Об этом сообщается на интернет-портале Reddit. 

    Владельцы «яблочных» девайсов пожаловались на регулярную перезагрузку смартфонов через несколько минут после включения. Согласно данным интернет-ресурса, это было связано с уведомлениями, которые привязаны к местному времени.

    Чтобы возобновить корректную работу гаджета, необходимо было переставить дату, а также выключить уведомления, а после этого снова проставить дату, пишет «Инфореактор»

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», пользователи нового iPhone X нашли очередной недостаток недавно вышедшего на рынок устройства: экран телефона издавал щелчок при прикосновении.

    Пользователи обнаружили на гаджетах Apple новую неисправность

    Ранее пользователи жаловались на проблемы с системой идентификации Face ID. 

     

    Автор: Дана Балан
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    #apple #iphone #технологии #гаджет #девайс
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