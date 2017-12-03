Гаспарян о реакции Макфола на ответ России: Украинский хит «А нас-то за шо?» покоряет США

Вашингтон, 3 декабря. Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол обратился к российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову с просьбой снять с него персональные ограничения, а также прокомментировал планы закрыть Госдуму РФ для американских СМИ.

Американский дипломат своими заявлениями привлек внимание общественности, в том числе не остался в стороне известный радиоведущий Армен Гаспарян.

В своем микроблоге в социальной сети Twitter Гаспарян иронично прокомментировал слова Макфола.

«Макфол раскритиковал инициативу о запрете доступа американским СМИ в Госдуму Кавер-версия легендарного украинского хита «А нас-то за шо?» покоряет США», — написал российский публицист.

Макфол раскритиковал инициативу о запрете доступа американским СМИ в Госдуму



Кавер-версия легендарного украинского хита "А нас-то за шо?" покоряет США — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) December 2, 2017

Таким образом Гаспарян напомнил бывшему послу о том, что не Россия стала инициатором враждебного настроя, российская сторона всего-то отвечает контрмерами.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», накануне американский экс-посол Макфол заявил, что его просьба о снятии визовых санкций была якобы «шуткой».