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Политика
Гаспарян о реакции Макфола на ответ России: Украинский хит «А нас-то за шо?» покоряет США
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    Гаспарян о реакции Макфола на ответ России: Украинский хит «А нас-то за шо?» покоряет США

    9:13  3 Декабря 2017
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    Гаспарян о реакции Макфола на ответ России: Украинский хит «А нас-то за шо?» покоряет США

    Вашингтон, 3 декабря. Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол обратился к российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову с просьбой снять с него персональные ограничения, а также прокомментировал планы закрыть Госдуму РФ для американских СМИ. 

    Американский дипломат своими заявлениями привлек внимание общественности, в том числе не остался в стороне известный радиоведущий Армен Гаспарян. 

    В своем микроблоге в социальной сети Twitter Гаспарян иронично прокомментировал слова Макфола.

    «Макфол раскритиковал инициативу о запрете доступа американским СМИ в Госдуму Кавер-версия легендарного украинского хита «А нас-то за шо?» покоряет США», — написал российский публицист. 

    Таким образом Гаспарян напомнил бывшему послу о том, что не Россия стала инициатором враждебного настроя, российская сторона всего-то отвечает контрмерами. 

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», накануне американский экс-посол Макфол заявил, что его просьба о снятии визовых санкций была якобы «шуткой». 

    Гаспарян о реакции Макфола на ответ России: Украинский хит «А нас-то за шо?» покоряет США

    Автор: Дана Балан
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    #санкции #россия #сша #макфол #гаспярян
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