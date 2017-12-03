ЛНР сообщила о 12 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

Луганск, 3 декабря. Командование самопровозглашенной Луганской народной республики заявило о 12 обстрелах со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

Как рассказали в оборонном ведомстве республики, под обстрелы попали районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, поселка Голубовское, сел Калиновка, Долгое, Логвиново, Крутая Гора, Лозовое, Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Сокольники и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия.

Напомним, накануне ВСУ выпустили порядка 160 снарядов по ЛНР за сутки.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию в апреле того же года. Урегулированием конфликта занимаются на площадке Минска и на уровне лидеров стран «нормандского формата».