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ЛНР сообщила о 12 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки
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    ЛНР сообщила о 12 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

    8:52  3 Декабря 2017
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    ЛНР сообщила о 12 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

    Луганск, 3 декабря. Командование самопровозглашенной Луганской народной республики заявило о 12 обстрелах со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

    Как рассказали в оборонном ведомстве республики, под обстрелы попали районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, поселка Голубовское, сел Калиновка, Долгое, Логвиново, Крутая Гора, Лозовое, Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Сокольники и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия.

    Напомним, накануне ВСУ выпустили порядка 160 снарядов по ЛНР за сутки.

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию в апреле того же года. Урегулированием конфликта занимаются на площадке Минска и на уровне лидеров стран «нормандского формата». 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #обстрел #лнр
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