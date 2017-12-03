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Политика
Посол РФ в США: Потенциал сотрудничества России и США по Сирии не исчерпан
Политика
Посол РФ в США: Потенциал сотрудничества России и США по Сирии не исчерпан
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    Посол РФ в США: Потенциал сотрудничества России и США по Сирии не исчерпан

    8:41  3 Декабря 2017
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    Посол РФ в США: Потенциал сотрудничества России и США по Сирии не исчерпан

    Форт-Росс, 3 декабря. Посол РФ в США Анатолий Антонов полагает, что Россия и США могут более активно взаимодействовать в Сирии, а также по многим другим проблемам в сфере безопасности. 

    Об этом дипломат заявил в субботу во время рабочей поездки в Форт-Росс. Антонов подчеркнул, что убежден в том, что «только вместе РФ и США могут решать реальные проблемы безопасности». В качестве примера посол привел ситуацию в Сирии, где Россия активно взаимодействует в армией США и в воздухе, и на земле.

    «Но, я подчеркиваю, потенциал такого взаимодействия не исчерпан», — считает Антонов. 

    По словам российского дипломата, не хватит и дня, чтобы перечислить все возможные сферы взаимодействия и проблемы, по которым Россия и Соединенные Штаты могли бы сотрудничать и найти решения «не только для интересов США и России, но и всего человечества».

    Напомним, накануне посол России в США Анатолий Антонов посетил офис российской компании Роснано, расположенный в Калифорнии.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #антонов #сша #сотрудничество
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