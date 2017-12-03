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Политика
Трамп заявил о «двойных стандартах» в скандале с экс-советником Флинном
Политика
Трамп заявил о «двойных стандартах» в скандале с экс-советником Флинном
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    Трамп заявил о «двойных стандартах» в скандале с экс-советником Флинном

    8:35  3 Декабря 2017
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    Трамп заявил о «двойных стандартах» в скандале с экс-советником Флинном

    Вашингтон, 3 декабря. Американский президент Дональд Трамп на своей странице Twitter заявил, что ФБР проявило «двойные стандарты» в ходе расследования в отношении экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. В то время как для того, чтобы уличить Флинна во лжи, были задействованы значительные средства в рамках расследования о «вмешательстве России в президентские выборы», история с электронными письмами экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон оказалась практически забыта и не получила ход в суде.

    «Получается, что генерал Флинн солгал ФБР и теперь его жизнь уничтожена — в то время как «кривая» Хиллари Клинтон в ходе известного праздничного «допроса» в ФБР — без присяги и без записи — солгала много раз… и ей за это ничего не было? — написал Трамп на своей странице Twitter. — Система надувательства или просто двойные стандарты?»

    Трамп заявил о «двойных стандартах» в скандале с экс-советником Флинном 

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», экс-советник Трампа по национальной безопасности пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в том, что лгал ФБР о своих переговорах с экс-послом России в США Сергеем Кисляком. Трамп у себя в Twitter ранее написал, что вынужден был уволить Флинна, поскольку тот солгал ФБР и вице-президенту — «что очень плохо, поскольку его действия во время переходного периода были законны и прятать было нечего», подчеркнул Трамп.

    Трамп заявил о «двойных стандартах» в скандале с экс-советником Флинном

    Автор: Валентин Меликов
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    #клинтон #трамп #флинн
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