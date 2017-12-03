Трамп заявил о «двойных стандартах» в скандале с экс-советником Флинном 

Вашингтон, 3 декабря. Американский президент Дональд Трамп на своей странице Twitter заявил, что ФБР проявило «двойные стандарты» в ходе расследования в отношении экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. В то время как для того, чтобы уличить Флинна во лжи, были задействованы значительные средства в рамках расследования о «вмешательстве России в президентские выборы», история с электронными письмами экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон оказалась практически забыта и не получила ход в суде.

«Получается, что генерал Флинн солгал ФБР и теперь его жизнь уничтожена — в то время как «кривая» Хиллари Клинтон в ходе известного праздничного «допроса» в ФБР — без присяги и без записи — солгала много раз… и ей за это ничего не было? — написал Трамп на своей странице Twitter. — Система надувательства или просто двойные стандарты?»

So General Flynn lies to the FBI and his life is destroyed, while Crooked Hillary Clinton, on that now famous FBI holiday “interrogation” with no swearing in and no recording, lies many times...and nothing happens to her? Rigged system, or just a double standard? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017

Напомним, как сообщала «Газета.ru», экс-советник Трампа по национальной безопасности пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в том, что лгал ФБР о своих переговорах с экс-послом России в США Сергеем Кисляком. Трамп у себя в Twitter ранее написал, что вынужден был уволить Флинна, поскольку тот солгал ФБР и вице-президенту — «что очень плохо, поскольку его действия во время переходного периода были законны и прятать было нечего», подчеркнул Трамп.