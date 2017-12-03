Опубликованы кадры уничтожения израильских ракет в небе над Сирией

Дамаск, 3 декабря. В Сети появилось видео перехвата израильских ракет сирийской армией во время удара по складу боеприпасов САА у Дамаска.

Сирийские ПВО успешно отразили атаку израильской армии на хранилище боеприпасов 1-го дивизиона Сирийской арабской армии, расположенный на западе Дамаска. Информационный портал Muraselon опубликовал кадры с места событий.

Арабское информационное агентство Almasdarnews сообщило также, что сирийская армия при поддержке союзников в результате тяжелых боев смогла овладеть рядом территорий, ранее контролируемых террористами «Тахрир аш-Шам» (запрещена в России).

В результате проведенной военной операции, в которой также участвовала авиации, бомбившая позиции боевиков, САА удалось зачистить часть территорий гор Маткул и холмов Мудаввар. Издание добавляет, что в отсутствие контратаки исламистов, сирийские правительственные войска имеют высокие шансы окончательно закрепиться на занятых позициях.

Напомним, Сирия обвинила Израиль в поставках оружия боевикам, сбившим вертолет ВВС САР. Ранее сообщалось, что доклад израильской разведки раскрыл совпадение интересов, преследуемых Тель-Авивом и «Халифатом» в Сирии, сообщают арабские СМИ.