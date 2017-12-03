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Политика
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Политика
Опубликованы кадры уничтожения израильских ракет в небе над Сирией
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    Опубликованы кадры уничтожения израильских ракет в небе над Сирией

    8:27  3 Декабря 2017
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    Опубликованы кадры уничтожения израильских ракет в небе над Сирией

    Дамаск, 3 декабря. В Сети появилось видео перехвата израильских ракет сирийской армией во время удара по складу боеприпасов САА у Дамаска. 

    Сирийские ПВО успешно отразили атаку израильской армии на хранилище боеприпасов 1-го дивизиона Сирийской арабской армии, расположенный на западе Дамаска. Информационный портал Muraselon опубликовал кадры с места событий.

    Арабское информационное агентство Almasdarnews сообщило также, что сирийская армия при поддержке союзников в результате тяжелых боев смогла овладеть рядом территорий, ранее контролируемых террористами «Тахрир аш-Шам» (запрещена в России).

    В результате проведенной военной операции, в которой также участвовала авиации, бомбившая позиции боевиков, САА удалось зачистить часть территорий гор Маткул и холмов Мудаввар. Издание добавляет, что в отсутствие контратаки исламистов, сирийские правительственные войска имеют высокие шансы окончательно закрепиться на занятых позициях.

    Напомним, Сирия обвинила Израиль в поставках оружия боевикам, сбившим вертолет ВВС САР. Ранее сообщалось, что доклад израильской разведки раскрыл совпадение интересов, преследуемых Тель-Авивом и «Халифатом» в Сирии, сообщают арабские СМИ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сирия #израиль #ракетный удар
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