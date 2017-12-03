Концерн BMW запустил производство «самого мощного седана» M5 F90

Дингольфинг, 3 декабря. Один из известнейших автомобильных концернов в мире запустил серийное производство своей новой модели — «самого мощного в мире седана» BMW M5. Ранее новую модель, которая поступит на мировые рынки в 2018 году, продемонстрировали на автосалоне во Франкфурте.

Конвейерное производство новой модели в кузове F90 началось на заводе BMW в баварском городе Дингольфинг. Уже стартовали предварительные продажи новой модели.

«Самым мощным седаном» новое поколение BMW M5 прозвали не зря — под капотом машины стоит турбированный двигатель со схемой V8 с рабочим объемом в 4,4 литра, который развивает огромную для серийного автомобиля мощность в 600 лошадиных сил. Автомобиль снабжен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic.

Как отмечает «Ньюинформ», новая модель разгоняется с места до 100 километров в час всего за 3,4 секунды. Электроника ограничивает максимальную скорость мощнейшего автомобиля 250 км/ч, однако желающие могут приобрести пакет M Drive, который позволяет разогнаться до 305 км/ч.