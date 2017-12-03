Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Уникальный внедорожник ЛуАЗ-967 выставили на продажу в Германии
Технологии
Концерн BMW запустил производство «самого мощного седана» M5 F90
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Концерн BMW запустил производство «самого мощного седана» M5 F90

    9:13  3 Декабря 2017
    362

    Концерн BMW запустил производство «самого мощного седана» M5 F90

    Дингольфинг, 3 декабря. Один из известнейших автомобильных концернов в мире запустил серийное производство своей новой модели — «самого мощного в мире седана» BMW M5. Ранее новую модель, которая поступит на мировые рынки в 2018 году, продемонстрировали на автосалоне во Франкфурте.

    Конвейерное производство новой модели в кузове F90 началось на заводе BMW в баварском городе Дингольфинг. Уже стартовали предварительные продажи новой модели.

    Концерн BMW запустил производство «самого мощного седана» M5 F90

    «Самым мощным седаном» новое поколение BMW M5 прозвали не зря — под капотом машины стоит турбированный двигатель со схемой V8 с рабочим объемом в 4,4 литра, который развивает огромную для серийного автомобиля мощность в 600 лошадиных сил. Автомобиль снабжен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic. 

    Как отмечает «Ньюинформ», новая модель разгоняется с места до 100 километров в час всего за 3,4 секунды. Электроника ограничивает максимальную скорость мощнейшего автомобиля 250 км/ч, однако желающие могут приобрести пакет M Drive, который позволяет разогнаться до 305 км/ч.

    Концерн BMW запустил производство «самого мощного седана» M5 F90

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть