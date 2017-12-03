Путин: Рассчитываю на помощь РПЦ в деле возрождения Сирии

Москва, 3 декабря. В ходе своего выступления на Архиерейском соборе президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что Русская православная церковь сможет оказать посильную помощь в деле послевоенного возрождения Сирии. Президент напомнил, что от действий исламистов в Сирии пострадало немало христиан из разных конфессий.

«Рассчитываю, что Русская православная церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие в объединении усилий мирового сообщества для возрождения Сирии», — объявил президент Путин в ходе выступления на соборе.

По словам президента, православная церковь могла бы применить свои возможности для оказания гуманитарной помощи гражданам пострадавшей от войны Сирии и оказать содействие в восстановлении разрушенных культурных центров.

Президент Путин подчеркнул, что России в этом деле готова поддержать «все конфессии и все христианские направления».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», на Архиерейском соборе РПЦ было, среди прочего, принято послание об опасности революций. РПЦ призвала все слои общества приложить усилия к тому, чтобы не повторились ситуации прошлого века, вызвавшие разрушение государственности и гибель миллионов.