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Путин: Рассчитываю на помощь РПЦ в деле возрождения Сирии
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    Путин: Рассчитываю на помощь РПЦ в деле возрождения Сирии

    8:09  3 Декабря 2017
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    Путин: Рассчитываю на помощь РПЦ в деле возрождения Сирии

    Москва, 3 декабря. В ходе своего выступления на Архиерейском соборе президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что Русская православная церковь сможет оказать посильную помощь в деле послевоенного возрождения Сирии. Президент напомнил, что от действий исламистов в Сирии пострадало немало христиан из разных конфессий.

    «Рассчитываю, что Русская православная церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие в объединении усилий мирового сообщества для возрождения Сирии», — объявил президент Путин в ходе выступления на соборе.

    По словам президента, православная церковь могла бы применить свои возможности для оказания гуманитарной помощи гражданам пострадавшей от войны Сирии и оказать содействие в восстановлении разрушенных культурных центров.

    Путин: Рассчитываю на помощь РПЦ в деле возрождения Сирии

    Президент Путин подчеркнул, что России в этом деле готова поддержать «все конфессии и все христианские направления». 

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», на Архиерейском соборе РПЦ было, среди прочего, принято послание об опасности революций. РПЦ призвала все слои общества приложить усилия к тому, чтобы не повторились ситуации прошлого века, вызвавшие разрушение государственности и гибель миллионов.

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин
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