Актриса Шумакова из Новосибирска стала гостьей шоу «Вечерний Ургант»
Москва, 3 декабря. Новосибирская актриса Марии Шумаковой появилась в эфире телешоу «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала 29 ноября накануне премьеры телесериала «Второе зрение», где сыграла одну из главных ролей.
Впечатлениями от участия в шоу Мария поделила в своем аккаунте в социальной сети.
«Здорово, конечно, прямо с самолета очутиться в такой замечательной студии. Спасибо Вселенной», — написала актриса в своем Instagram.
Шумакова также отметила, что давно мечтала побывать в гостях у Ивана Урганта.
«Непременно благодарите пространство вокруг себя и да будет вам радость. Я вот посидеть на диванчике в гостях у @urgantcom загадывала на Новый Год. Сбылось))», — рассказала Мария подписчикам.
И ещё немного о вчерашнем эфире @vecherniy_urgant ????приуроченному к выходу сериала "Второе зрение" на Первом канале. Здорово, конечно, прямо с самолёта очутиться в такой замечательной студии. Спасибо Вселенной.???? Непременно благодарите пространство вокруг себя и да будет вам радость. Я вот посидеть на диванчике в гостях у @urgantcom ???? загадывала на Новый Год. Сбылось)). Кто, кстати, смотрел?) Какие впечатления? @terekhovofficial ????
Мария Шумакова родилась в Новосибирске. Провалив экзамен в местный театральный институт, уехала в Москву, где поступила в ВТУ им. Щепкина. 28-летняя актриса стала известной после выхода сериала «Сладкая жизнь» на канале ТНТ.