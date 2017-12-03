Актриса Шумакова из Новосибирска стала гостьей шоу «Вечерний Ургант»

Москва, 3 декабря. Новосибирская актриса Марии Шумаковой появилась в эфире телешоу «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала 29 ноября накануне премьеры телесериала «Второе зрение», где сыграла одну из главных ролей.

Впечатлениями от участия в шоу Мария поделила в своем аккаунте в социальной сети.

«Здорово, конечно, прямо с самолета очутиться в такой замечательной студии. Спасибо Вселенной», — написала актриса в своем Instagram.

Шумакова также отметила, что давно мечтала побывать в гостях у Ивана Урганта.

«Непременно благодарите пространство вокруг себя и да будет вам радость. Я вот посидеть на диванчике в гостях у @urgantcom загадывала на Новый Год. Сбылось))», — рассказала Мария подписчикам.

Мария Шумакова родилась в Новосибирске. Провалив экзамен в местный театральный институт, уехала в Москву, где поступила в ВТУ им. Щепкина. 28-летняя актриса стала известной после выхода сериала «Сладкая жизнь» на канале ТНТ.