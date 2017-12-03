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Военный самолет США провел разведку вблизи Крыма
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    Военный самолет США провел разведку вблизи Крыма

    7:25  3 Декабря 2017
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    Военный самолет США провел разведку вблизи Крыма

    Москва, 3 декабря. Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил (ВМС) США в субботу совершил разведывательный полет у границ России к юго-западу от Севастополя.

    Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168437 и позывным PS026 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Маршрут его полета после вылета из Италии проходил над Грецией и Болгарией. Затем в течение нескольких часов он курсировал вблизи российских границ на Черном море.

    Ранее на неделе американские разведчики были замечены вблизи границ России на юге Балтики(Калининградская область), а также вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.

    Как сообщалось 24 ноября, разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вел 21 летательный аппарат и три корабля. При этом нарушений допущено не было.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #разведка
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