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Политика
Трамп заявил о «двойных стандартах» в скандале с экс-советником Флинном
Политика
Трамп поздравил телеканал ABC после отстранения журналиста за репортаж о Флинне
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    Трамп поздравил телеканал ABC после отстранения журналиста за репортаж о Флинне

    7:47  3 Декабря 2017
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    Трамп поздравил телеканал ABC после отстранения журналиста за репортаж о Флинне

    Вашингтон, 3 декабря. Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что руководство американского телеканала ABC отстранило от работы телеведущего Брайана Росса после того как он озвучил ложную информацию о деле экс-советника президента США Майкла Флинна. По словам Трампа, многим СМИ стоило бы последовать примеру ABC.

    «Мои поздравления ABC, которые отстранили от работы Брайана Росса за его чудовищно неверный и бесчестный доклад по «России, России, России» — охоте на ведьм. Больше СМИ и «газет» должны так же поступить со своими фальшивыми новостями», — написал Трамп на своей странице Twitter.

    «Россия, Россия, Россия» и «охота на ведьм»  — так Трамп стал часто называть антироссийскую паранойю в США, включая расследование о предполагаемом «вмешательстве России в президентские выборы» и прочие проявления русофобии на государственном уровне.

    Трамп поздравил телеканал ABC после отстранения журналиста за репортаж о Флинне

    Телеведущий Брайан Росс был отстранен на четыре недели после того, как заявил, что Трамп дал указание Флинну связаться с российским послом, еще будучи кандидатом в президенты США. На самом деле к тому времени Трамп был уже избранным президентом — победил на выборах, но не успел принести присягу и вступить на пост. Несмотря на то, что разница по срокам в данном случае составляет всего несколько дней, ошибка журналиста является критичной, поскольку Росс представил дело так, будто Трамп стремился установить контакт с Кремлем, еще будучи кандидатом в президенты — а именно такую версию продвигают противники Трампа, рассуждающие о «кремлевском вмешательстве».

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о том, что экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал, что дал ложные показания о своих контактах с экс-послом России в США Сергеем Кисляком.

     

    Автор: Валентин Меликов
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    #трамп #флинн
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