Трамп поздравил телеканал ABC после отстранения журналиста за репортаж о Флинне

Вашингтон, 3 декабря. Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что руководство американского телеканала ABC отстранило от работы телеведущего Брайана Росса после того как он озвучил ложную информацию о деле экс-советника президента США Майкла Флинна. По словам Трампа, многим СМИ стоило бы последовать примеру ABC.

«Мои поздравления ABC, которые отстранили от работы Брайана Росса за его чудовищно неверный и бесчестный доклад по «России, России, России» — охоте на ведьм. Больше СМИ и «газет» должны так же поступить со своими фальшивыми новостями», — написал Трамп на своей странице Twitter.

Congratulations to @ABC News for suspending Brian Ross for his horrendously inaccurate and dishonest report on the Russia, Russia, Russia Witch Hunt. More Networks and “papers” should do the same with their Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017

«Россия, Россия, Россия» и «охота на ведьм» — так Трамп стал часто называть антироссийскую паранойю в США, включая расследование о предполагаемом «вмешательстве России в президентские выборы» и прочие проявления русофобии на государственном уровне.

Телеведущий Брайан Росс был отстранен на четыре недели после того, как заявил, что Трамп дал указание Флинну связаться с российским послом, еще будучи кандидатом в президенты США. На самом деле к тому времени Трамп был уже избранным президентом — победил на выборах, но не успел принести присягу и вступить на пост. Несмотря на то, что разница по срокам в данном случае составляет всего несколько дней, ошибка журналиста является критичной, поскольку Росс представил дело так, будто Трамп стремился установить контакт с Кремлем, еще будучи кандидатом в президенты — а именно такую версию продвигают противники Трампа, рассуждающие о «кремлевском вмешательстве».

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о том, что экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал, что дал ложные показания о своих контактах с экс-послом России в США Сергеем Кисляком.