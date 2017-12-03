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Сирия: САА и ВКС РФ отбили атаку террористов к востоку от Дамаска
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    Сирия: САА и ВКС РФ отбили атаку террористов к востоку от Дамаска

    7:14  3 Декабря 2017
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    Сирия: САА и ВКС РФ отбили атаку террористов к востоку от Дамаска

    Дамаск, 3 декабря. Сирийские правительственные войска при поддержке авиации ВКС РФ успешно отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (входящих в коалицию запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры1») в холмах к востоку от Дамаска. 

    Как сообщает Al-Masdar News, террористические бандформирования напали на позиции армии в холмах Бардая. Правительственные силы при поддержке ВКС РФ сумели занять холмы, обладающие стратегической значимостью, два дня назад, и террористы из входящей в «Тахрир аш-Шам» коалиции «Ахрар аль-Харамун» провели несколько контратак, пытаясь вернуть эти позиции под свой контроль.

    Сирия: САА и ВКС РФ отбили атаку террористов к востоку от Дамаска

    В ходе столкновений были уничтожены не менее 15 боевиков, еще несколько десятков получили ранения. Расположив артиллерию в холмах Бардая, сирийские элитные войска из 42-й бригады 4-ой моторизированной дивизии получили возможность вести обстрел позиций террористов, удерживающих населенные пункты в сирийской части Голанских высот.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #сирия #тахрир аш-шам #бардая
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