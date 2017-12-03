Сирия: САА обрушила ракеты на террористов у Голанских высот

Дамаск, 3 декабря. Силы Сирийской арабской армии обрушили сокрушительную ракетную атаку на позиции террористов возле Голанских высот.

Сообщается, что в ходе продолжающегося наступления правительственных войск более 20 ракет было выпущено по позициям террористов в районе Бейт-Джинн, расположенном примерно в 45 километрах к юго-западу от Дамаска.

Отмечается, что сирийские военнослужащие пытаются покончить с вооруженным анклавом в регионе.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали одну из ракетных установок в Сирии в ответ на обстрел израильских самолетов во время фотосъемки в Ливане.