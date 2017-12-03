Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА обрушила ракеты на террористов у Голанских высот
Новости Сирии
Сирия: САА обрушила ракеты на террористов у Голанских высот
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: САА обрушила ракеты на террористов у Голанских высот

    6:54  3 Декабря 2017  /обновлено: 7:05  03 Декабря 2017
    50

    Сирия: САА обрушила ракеты на террористов у Голанских высот

    Дамаск, 3 декабря. Силы Сирийской арабской армии обрушили сокрушительную ракетную атаку на позиции террористов возле Голанских высот.

    Сообщается, что в ходе продолжающегося наступления правительственных войск более 20 ракет было выпущено по позициям террористов в районе Бейт-Джинн, расположенном примерно в 45 километрах к юго-западу от Дамаска.

    Отмечается, что сирийские военнослужащие пытаются покончить с вооруженным анклавом в регионе.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали одну из ракетных установок в Сирии в ответ на обстрел израильских самолетов во время фотосъемки в Ливане. 

     

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #голанские высоты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть