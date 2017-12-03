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Телеканал ABC отстранил от работы журналиста за ошибку в репортаже о Трампе
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    Телеканал ABC отстранил от работы журналиста за ошибку в репортаже о Трампе

    6:35  3 Декабря 2017
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    Телеканал ABC отстранил от работы журналиста за ошибку в репортаже о Трампе

    Вашингтон, 3 декабря. Американская телекомпания ABC временно отстранила от работы журналиста Брайана Росса, допустившего ошибку в репортаже о президенте США Дональде Трампе и его бывшем советнике по нацбезопасности Майкле Флинне.

    Сообщается, что Росс отстранен на четыре недели. Также руководство телекомпании принесло свои извинения, назвав совершенную ошибку крайне серьезной.

    «Мы очень сожалеем о серьезной ошибке, которую допустили вчера, и приносим извинения. Необходимо передать историю верно и сохранить доверие нашей аудитории, которого мы добились, — это наши принципы. Вчера мы были далеки от них», — говорится в заявлении компании.

    Напомним, что в репортаже Росса говорилось, что во время предвыборной кампании Трамп якобы просил Флинна установить контакт с представителями России.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #сша #телеканал #брайан росс
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