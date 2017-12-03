Телеканал ABC отстранил от работы журналиста за ошибку в репортаже о Трампе

Вашингтон, 3 декабря. Американская телекомпания ABC временно отстранила от работы журналиста Брайана Росса, допустившего ошибку в репортаже о президенте США Дональде Трампе и его бывшем советнике по нацбезопасности Майкле Флинне.

Сообщается, что Росс отстранен на четыре недели. Также руководство телекомпании принесло свои извинения, назвав совершенную ошибку крайне серьезной.

«Мы очень сожалеем о серьезной ошибке, которую допустили вчера, и приносим извинения. Необходимо передать историю верно и сохранить доверие нашей аудитории, которого мы добились, — это наши принципы. Вчера мы были далеки от них», — говорится в заявлении компании.

Напомним, что в репортаже Росса говорилось, что во время предвыборной кампании Трамп якобы просил Флинна установить контакт с представителями России.