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Пушков ответил Хантсману на заявление об условии снятия санкций
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    Пушков ответил Хантсману на заявление об условии снятия санкций

    6:07  3 Декабря 2017
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    Пушков ответил Хантсману на заявление об условии снятия санкций

    Москва, 3 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление посла США в России Джона Хантсмана об условии снятия антироссийских санкций.

    «Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе», — написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике в своем Twitter.

    Также он добавил, что в этой связи хотел бы узнать ответ дипломата о ситуации в Сирии.

    «Разделяя озабоченность г-на посла вопросами межправа, хотел бы понять, на каком основании США действуют в Сирии? Межправо на сей счет молчит», — отметил Пушков.

    Напомним, что ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что снятие санкций с Москвы станет возможным только после ликвидации конфликта на востоке Украины.

    Автор: Ирина Новикова
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    #алексей пушков #антироссийские санкции #джон хантсман
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