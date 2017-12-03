Пушков ответил Хантсману на заявление об условии снятия санкций

Москва, 3 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление посла США в России Джона Хантсмана об условии снятия антироссийских санкций.

«Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе», — написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике в своем Twitter.

Узнали от посла Хантсмана - для США важны вопросы межд.права и терр.целостности. Это, видимо,новый тренд: с Косово,Ираком,Ливией было иначе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 2, 2017

Также он добавил, что в этой связи хотел бы узнать ответ дипломата о ситуации в Сирии.

«Разделяя озабоченность г-на посла вопросами межправа, хотел бы понять, на каком основании США действуют в Сирии? Межправо на сей счет молчит», — отметил Пушков.

Напомним, что ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что снятие санкций с Москвы станет возможным только после ликвидации конфликта на востоке Украины.