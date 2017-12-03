Пушков ответил Хантсману на заявление об условии снятия санкций
Москва, 3 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление посла США в России Джона Хантсмана об условии снятия антироссийских санкций.
«Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе», — написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике в своем Twitter.
Также он добавил, что в этой связи хотел бы узнать ответ дипломата о ситуации в Сирии.
«Разделяя озабоченность г-на посла вопросами межправа, хотел бы понять, на каком основании США действуют в Сирии? Межправо на сей счет молчит», — отметил Пушков.
Напомним, что ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что снятие санкций с Москвы станет возможным только после ликвидации конфликта на востоке Украины.