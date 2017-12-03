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Сирия: жители постепенно возвращаются в освобожденный от ИГ Тель-Рифат
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    Сирия: жители постепенно возвращаются в освобожденный от ИГ Тель-Рифат

    5:42  3 Декабря 2017
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    Сирия: жители постепенно возвращаются в освобожденный от ИГ Тель-Рифат

    Тель-Рифат, 3 декабря. Жители города Тель-Рифат, находящегося к северу от сирийской провинции Алеппо, начали постепенно возвращаться в свои дома после освобождения города от террористов.

    По словам местных активистов, в город уже вернулись 188 семей или 941 местных жителей.

    Сообщается, что с целью предотвращения возможных провокаций и укрепления режима прекращения огня в регионе развернуты правительственные войска и российская военная полиция.

    Отмечается, что сирийская армия занимается защитой зоны деэскалации извне, тогда как российские силы обеспечивают безопасность местных жителей внутри зоны.

    Власти Сирии призвали граждан активнее возвращаться в освобожденные населенные пункты.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #тель рифат
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