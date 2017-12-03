Родченков заявил, что якобы обсуждал допинг-программу с главой СБР Кравцовым

Москва, 3 декабря. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информирующий Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Григорий Родченков заявил, что якобы обсуждал с главой Союза биатлонистов России Александром Кравцовым использование допинг-препаратов.

«В разное время я говорил с Александром Кравцовым об использовании препаратов, повышающих эффективность в целом, и о сочинском плане в частности», — цитирует Родченкова американское издание New York Times.

Помимо этого, он утверждает бывший заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных якобы попросил его подменить пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко на Олимпиаде-2014. Родченков отметил, что отказал в этой просьбе, так как, по его словам, никогда не менял чистые пробы на грязные.

Ранее Газета.ру сообщала, что Родченков заявил, что чистые российские спортсмены должны выступать на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом.