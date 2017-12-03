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Происшествия
Жителей Красноярска напугала странная дымка
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    Жителей Красноярска напугала странная дымка

    5:00  3 Декабря 2017
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    Жителей Красноярска напугала странная дымка

    Красноярск, 3 декабря. Жителей Красноярска напугала странная дымка, появившаяся в городе после наступления холодов.

    По словам очевидцев, после того, как в городе установились низкие температуры, улицы окутала молочного цвета дымка. Отмечается, что необычное природное явление наблюдается в Красноярске уже несколько дней.

    По мнению специалистов, дымка является смогом. Сообщается, что днем в субботу в Красноярске наблюдался высокий уровень загрязнения. Особенно грязный воздух был зафиксирован в Ленинском и Кировском районах города.

    Ранее Газета.ру сообщала, что более 15 тыс. ученых из 184 стран подписали документ, описывающий главные угрозы человечеству.

    Автор: Ирина Новикова
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    #красноярск #смог #дымка
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