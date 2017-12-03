Красноярск, 3 декабря. Жителей Красноярска напугала странная дымка, появившаяся в городе после наступления холодов.

По словам очевидцев, после того, как в городе установились низкие температуры, улицы окутала молочного цвета дымка. Отмечается, что необычное природное явление наблюдается в Красноярске уже несколько дней.

По мнению специалистов, дымка является смогом. Сообщается, что днем в субботу в Красноярске наблюдался высокий уровень загрязнения. Особенно грязный воздух был зафиксирован в Ленинском и Кировском районах города.

Ранее Газета.ру сообщала, что более 15 тыс. ученых из 184 стран подписали документ, описывающий главные угрозы человечеству.