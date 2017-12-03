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Украина
Азаров рассказал о «новом рекорде» киевских властей
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    Азаров рассказал о «новом рекорде» киевских властей

    4:35  3 Декабря 2017
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    Азаров рассказал о «новом рекорде» киевских властей

    Москва, 3 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что украинские власти установили новый своеобразный рекорд.

    «По состоянию на 25.11.2017 г. каждый украинец должен зарубежным кредиторам по 50 тыс. грн. Это и новорожденный, и глубокий пенсионер», — написал Азаров в своем Facebook, отметив, что данная сумма практически равна годовой зарплате среднего украинца.

    Также он подчеркнул, что сумма долга на каждого человека будет увеличиваться, так как население страны сокращается.

    «Отдавать придется. И следует помнить, что отдавать придется не Яценюку, не Порошенко, и не Гройсману – отдавать надо будет каждому украинцу, т.е. в перспективе при такой политике на долгие годы «светит» только одно: реальное уменьшение доходов населения», — резюмировал политик.

    Ранее Газета.ру сообщала, что замглавы Минфина России Сергей Сторчак заявил, что долг Украины на $3 млрд может выкупить у России другая страна.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #николай азаров
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