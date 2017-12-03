Азаров рассказал о «новом рекорде» киевских властей

Москва, 3 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что украинские власти установили новый своеобразный рекорд.

«По состоянию на 25.11.2017 г. каждый украинец должен зарубежным кредиторам по 50 тыс. грн. Это и новорожденный, и глубокий пенсионер», — написал Азаров в своем Facebook, отметив, что данная сумма практически равна годовой зарплате среднего украинца.

Также он подчеркнул, что сумма долга на каждого человека будет увеличиваться, так как население страны сокращается.

«Отдавать придется. И следует помнить, что отдавать придется не Яценюку, не Порошенко, и не Гройсману – отдавать надо будет каждому украинцу, т.е. в перспективе при такой политике на долгие годы «светит» только одно: реальное уменьшение доходов населения», — резюмировал политик.

Ранее Газета.ру сообщала, что замглавы Минфина России Сергей Сторчак заявил, что долг Украины на $3 млрд может выкупить у России другая страна.