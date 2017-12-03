Патриарх Кирилл рассказал, что верит в освобождение сирийского народа от гнета терроризма

Москва, 3 декабря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верит в освобождение сирийского народа от страшного гнета терроризма.

«Мы верим в установление прочного и справедливого мира в Сирии, верим в полную победу над терроризмом, в освобождение сирийского народа от этого страшного гнета», — сказал предстоятель.

Он также отметил, что Русская православная церковь окажет поддержку православным христианам в Сирии.

«Все, что мы делаем, мы делаем со смирением и с полной убежденностью в необходимости разделять ресурсы с теми, кто сегодня страдает», — добавил патриарх.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин в своей речи выразил надежду на то, что РПЦ поможет объединить мировое сообщество для возрождения Сирии.