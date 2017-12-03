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Новости Сирии
Патриарх Кирилл рассказал, что верит в освобождение сирийского народа от гнета терроризма
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    Патриарх Кирилл рассказал, что верит в освобождение сирийского народа от гнета терроризма

    4:23  3 Декабря 2017
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    Патриарх Кирилл рассказал, что верит в освобождение сирийского народа от гнета терроризма

    Москва, 3 декабря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верит в освобождение сирийского народа от страшного гнета терроризма.

    «Мы верим в установление прочного и справедливого мира в Сирии, верим в полную победу над терроризмом, в освобождение сирийского народа от этого страшного гнета», — сказал предстоятель.

    Он также отметил, что Русская православная церковь окажет поддержку православным христианам в Сирии.

    «Все, что мы делаем, мы делаем со смирением и с полной убежденностью в необходимости разделять ресурсы с теми, кто сегодня страдает», — добавил патриарх.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин в своей речи выразил надежду на то, что РПЦ поможет объединить мировое сообщество для возрождения Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #патриарх кирилл
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