Целью удара ВВС Израиля по Сирии была военная база Ирана — СМИ
Дамаск, 3 декабря. Израильские СМИ сообщили, что целью авиационного удара, нанесенного ВВС Израиля по Сирии, была иранская военная база.
Сообщается, что военная база Ирана находится в 50 километрах от сирийско-израильской границы. Согласно данным СМИ, израильской авиацией было выпущено пять ракет.
Официальный комментарий израильских военных к данному моменту не поступал.
Ранее Газета.ру сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив не допустит присутствия иранских сил в Сирии и не позволит Тегерану завладеть ядерным оружием.
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