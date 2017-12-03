Целью удара ВВС Израиля по Сирии была военная база Ирана — СМИ

Дамаск, 3 декабря. Израильские СМИ сообщили, что целью авиационного удара, нанесенного ВВС Израиля по Сирии, была иранская военная база.

Сообщается, что военная база Ирана находится в 50 километрах от сирийско-израильской границы. Согласно данным СМИ, израильской авиацией было выпущено пять ракет.

Официальный комментарий израильских военных к данному моменту не поступал.

Ранее Газета.ру сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив не допустит присутствия иранских сил в Сирии и не позволит Тегерану завладеть ядерным оружием.