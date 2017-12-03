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Сирия: САА нашла много американского оружия у боевиков в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: САА нашла много американского оружия у боевиков в Дейр-эз-Зоре

    3:20  3 Декабря 2017
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    Сирия: САА нашла много американского оружия у боевиков в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор, 3 декабря. Сирийские правительственные войска изъяли большое количество американского оружия на юго-востоке Дейр-эз-Зора в районах, ранее захваченных боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

    Сообщается, что военнослужащие проводили операции по разминированию в районах аль-Ашара, Сабихан и аль-Салехайя на юго-востоке Дейр-эз-Зора, во время которых был найден большой объем оружия, боеприпасов и взрывчатки.

    Ранее Газета.ру сообщала, что сирийская армия продемонстрировала тысячи автоматов, пулеметы, артиллерийское орудие и транспорт боевиков группировки «Исламское государство».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #саа #дейр-эз-зор #оружие
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