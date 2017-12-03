Сирия: САА уничтожила тоннели ИГ в окрестностях Абу-Кемаля

Дамаск, 3 декабря. Информационное агентство Fars News сообщило, что сирийские правительственные силы уничтожили сеть тоннелей, построенных террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в окрестностях города Абу-Кемаль.

Ранее Газета.ру сообщала, что командование сирийской армии официально подтвердило освобождение от террористов города Абу-Кемаль — последнего оплота «Исламского государства» (запрещена в РФ) на востоке Сирии. Представители командования подчеркнули, что завершение операции по освобождению Абу-Кемаля свидетельствует о крахе всех замыслов боевиков в регионе.

Video: Syrian Army, allies destroy large ISIS tunnel in Albukamal - https://t.co/CQNRIdx1jn



... — Muraselon News (@Muraselon) December 2, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.