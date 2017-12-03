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Сирия: САА уничтожила тоннели ИГ в окрестностях Абу-Кемаля
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    Сирия: САА уничтожила тоннели ИГ в окрестностях Абу-Кемаля

    2:56  3 Декабря 2017
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    Сирия: САА уничтожила тоннели ИГ в окрестностях Абу-Кемаля

    Дамаск, 3 декабря. Информационное агентство Fars News сообщило, что сирийские правительственные силы уничтожили сеть тоннелей, построенных террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в окрестностях города Абу-Кемаль.

    Ранее Газета.ру сообщала, что командование сирийской армии официально подтвердило освобождение от террористов города Абу-Кемаль — последнего оплота «Исламского государства» (запрещена в РФ) на востоке Сирии. Представители командования подчеркнули, что завершение операции по освобождению Абу-Кемаля свидетельствует о крахе всех замыслов боевиков в регионе.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #исламское государство #саа #абу-кемаль
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