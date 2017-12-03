Сирия: САА обнаружила огромный оружейный схрон ИГ возле Пальмиры

Пальмира, 3 декабря. Сирийские правительственные войска обнаружили огромный склад оружия и боеприпасов, принадлежащих террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в окрестностях Пальмиры на востоке провинции Хомс.

Сообщается, что вооружение было брошено террористами в ходе массового отступления от восточного Хомса.

Отмечается, что огромное количество боеприпасов и оружия, включая минометные снаряды, противотанковые гранаты и танковые снаряды, было захвачено сирийскими военнослужащими внутри одного из укрытий в окрестностях Пальмиры.

Ранее Газета.ру сообщала, что армия Сирии взяла полный контроль над последним крупным городом в провинции Хомс, оккупированным боевиками террористической группировки «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.