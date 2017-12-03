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Сирия: САА обнаружила огромный оружейный схрон ИГ возле Пальмиры
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    Сирия: САА обнаружила огромный оружейный схрон ИГ возле Пальмиры

    2:45  3 Декабря 2017
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    Сирия: САА обнаружила огромный оружейный схрон ИГ возле Пальмиры

    Пальмира, 3 декабря. Сирийские правительственные войска обнаружили огромный склад оружия и боеприпасов, принадлежащих террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в окрестностях Пальмиры на востоке провинции Хомс.

    Сообщается, что вооружение было брошено террористами в ходе массового отступления от восточного Хомса.

    Отмечается, что огромное количество боеприпасов и оружия, включая минометные снаряды, противотанковые гранаты и танковые снаряды, было захвачено сирийскими военнослужащими внутри одного из укрытий в окрестностях Пальмиры.

    Ранее Газета.ру сообщала, что армия Сирии взяла полный контроль над последним крупным городом в провинции Хомс, оккупированным боевиками террористической группировки «Исламское государство».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #исламское государство #пальмира #оружейный схрон
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