Путин поручил МИД РФ организовать правовую защиту россиян за рубежом

Москва, 3 декабря. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел страны создать межведомственную рабочую группу по обеспечению правовой защиты российских граждан за границей.

«В целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективной правовой защиты граждан Российской Федерации за рубежом создать межведомственную рабочую группу, включив в ее состав представителей некоммерческих организаций», — говорится в документе.

Сообщается, что группа должна быть создана к 30 марта 2018 года. Курировать данный вопрос будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отмечается, что документ утвержден по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.