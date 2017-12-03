«Приговор Киеву»: Азаров рассказал, сколько украинцев мечтают о загранице для своих детей

Киев, 3 декабря. Украинский политик Николай Азаров назвал «приговором Киеву» данные опроса, согласно которому 64% украинцев не видят будущего своих детей на Украине и мечтают о загранице.

Украинский телеканал «112» накануне провел опрос среди телезрителей. «Хотели бы Вы растить своего ребенка на Украине?» — был единственный вопрос для респондентов. Большинство опрошенных (64%) заявили, что не видят будущее своих детей на Украине и ориентированы на другие страны.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал отношение граждан к общественно-политической и экономической жизни страны «приговором Киеву».

«И они правы, при этой незаконной власти мародеров будущего у Украины нет. Но я твердо верю в нашу Украину. Она освободится от этих «клещей», впившихся в ее тело, и будет строить свое будущее», — написал бывший глава правительства на странице в Facebook.

Азаров считает, что у Украины есть все необходимое для светлого будущего: люди, земля и благодатный климат. По его мнению, такая страна не может не процветать.

«Надо только излечиться от этой тяжелой болезни, которая ее поразила – вируса Майдана, и здоровый государственный организм, и люди построят новую страну, благодатную для жизни», — отметил политик.

Азаров призвал убрать все наносное и негативное, что оказалось на поверхности после событий Майдана и взять власть в свои руки. Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворт. Экономика страны за последние три года показала отрицательную динамику.