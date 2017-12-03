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Украина
Азаров подсчитал, на сколько Майдан ограбил украинских пенсионеров
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    Азаров подсчитал, на сколько Майдан ограбил украинских пенсионеров

    1:43  3 Декабря 2017
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    Азаров подсчитал, на сколько Майдан ограбил украинских пенсионеров

    Москва, 3 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подсчитал, что Майдан ограбил украинских пенсионеров почти на 80 миллиардов долларов.

    В своем Facebook политик отметил, что украинские СМИ рассказывают о благодарных пенсионерах, которым нынешняя киевская власть подняла пенсии на суммы от 200 до 5000 гривен.

    Вместе с тем, он предложил посчитать, в какую сумму пенсионерам обошелся Майдан и смена власти в стране.

    «В декабре 2013 г. всем пенсионерам выплачивалось примерно $2,8 млрд. В октябре 2017 г. – $1,1 млрд. Таким образом, за 46 месяцев Турчинов, Порошенко, Яценюк и Гройсман ограбили наших пенсионеров на 46 х $1,7 млрд. = $78,2 млрд», — написал политик, добавив, что каждый пенсионер потерял за это время около 5 тысяч долларов.

    Он также подчеркнул, что данный расчет является не вполне корректным, так как повышение пенсий до уровня 2,4 тыс. гривен произошло недавно.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #николай азаров #пенсионеры
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