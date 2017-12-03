Саакашвили рассказал, какое вино предпочитает Порошенко

Киев, 2 декабря. Украино-грузинский политик, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne рассказал, что президент Украины Петр Порошенко предпочитает итальянские и французские вина.

Михаил Саакашвили признался, что однажды у него с украинским президентом Петром Порошенко был разговор, в котором последний высказал сомнение в том, что на Украине могут производит вино хорошего качества.

«Знаете, что он сказал — «Миша, я не верю, что у нас может быть хорошее украинское вино», — заявил украино-грузинский политик.

По словам Саакашвили, Порошенко предпочитает итальянские и французские вина. Бывший глава Одесской области опроверг слухи о том, что украинский лидер склонен к употреблению алкогольных напитков.

«Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову», — добавил. Саакашвили.

Как ранее сообщала Газета.Ru, миграционная служба Украины продлила Саакашвили возможность пребывния в стране на три месяца.