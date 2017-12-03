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Экс-посол скептически оценил идею Порошенко о референдуме
Украина
Саакашвили рассказал, какое вино предпочитает Порошенко
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    Саакашвили рассказал, какое вино предпочитает Порошенко

    1:22  3 Декабря 2017
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    Саакашвили рассказал, какое вино предпочитает Порошенко

    Киев, 2 декабря. Украино-грузинский политик, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne рассказал, что президент Украины Петр Порошенко предпочитает итальянские и французские вина.

    Михаил Саакашвили признался, что однажды у него с украинским президентом Петром Порошенко был разговор, в котором последний высказал сомнение в том, что на Украине могут производит вино хорошего качества.

    «Знаете, что он сказал  — «Миша, я не верю, что у нас может быть хорошее украинское вино»,  — заявил украино-грузинский политик.

    По словам Саакашвили, Порошенко предпочитает итальянские и французские вина. Бывший глава Одесской области  опроверг слухи о том, что украинский лидер склонен к употреблению алкогольных напитков.

    Саакашвили рассказал, какое вино предпочитает Порошенко

    «Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову»,  — добавил. Саакашвили. 

    Как ранее сообщала Газета.Ru, миграционная служба Украины продлила Саакашвили возможность пребывния в стране на три месяца. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #порошенко #саакашвили
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