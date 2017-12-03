Видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» опубликовало Минобороны РФ

Москва, 3 декабря. Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

Опубликованное в микроблоге Twitter видео, длящееся 41 секунду, демонстрирует как ракета поднимается в воздух.

Напомним, что ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 13:43. Отмечалось, что пуск прошел в штатном режиме, на орбиту был успешно выведен военный спутник.