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Видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» опубликовало Минобороны РФ
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    Видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» опубликовало Минобороны РФ

    1:16  3 Декабря 2017
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    Видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» опубликовало Минобороны РФ

    Москва, 3 декабря. Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

    Опубликованное в микроблоге Twitter видео, длящееся 41 секунду, демонстрирует как ракета поднимается в воздух.

    Напомним, что ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 13:43. Отмечалось, что пуск прошел в штатном режиме, на орбиту был успешно выведен военный спутник.

    Автор: Ирина Новикова
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    #минобороны рф #пуск ракеты
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