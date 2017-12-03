Нетаньяху: Израиль не допустит присутствия сил Ирана в Сирии

Тель-Авив, 3 декабря. Израиль не допустит присутствия сил Ирана в Сирии, сообщил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Видео с его заявлением было распространено после очередного удара по территории САР.

Биньямин Нетаньяху, как и другие представители руководства Израиля, воздержался от комментариев сообщениий арабских СМИ о причастности израильских военных к бомбардировке в ночь на 2 декабря военного объекта в пригороде Дамаска.

«Мы не допустим, чтобы иранский режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства, приобрел ядерное оружие. Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии, к чему он стремится с заявленной целью искоренения нашего государства», — сказал Нетаньяху.

Англоязычное заявление премьера Израиля появилось на странице в Facebook, пишет Газета. Ru Напомним, что ранее венное руководство Израиля отказалось комментировать информацию о ракетном ударе по Эль-Кисва, данных о пострадавших нет, однако «Аль- Ихбария» сообщает о материальном ущербе.