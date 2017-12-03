«Марадона в восторге»: аргентинский футболист сделал селфи с Путиным

Москва, 3 декабря. Легендарный футболист Аргентины, чемпион мира 1986 года Диего Марадона опубликовал в соцсети совместное фото с президентом РФ Владимиром Путиным, подписав снимок «Марадона в восторге».

Глава государства РФ Владимир Путин оказался в центре внимания футболистов из разных стран мира. Диего Марадона позировал рядом с российским лидером в окружении экс-защитника испанской сборной Карлеса Пуйоля, нигериец Нванкво Кану, главы ФИФА Джани Инфантино и бывшего форварда камерунской сборной Самуэль Это'О. Напомним, что накануне в Кремле состоялась финальная жеребьевка ЧМ-2018. Россия является страной-хозяйкой мундиаля, пишет Газета.Ru