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«Марадона в восторге»: аргентинский футболист сделал селфи с Путиным
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    «Марадона в восторге»: аргентинский футболист сделал селфи с Путиным

    0:16  3 Декабря 2017
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    «Марадона в восторге»: аргентинский футболист сделал селфи с Путиным

    Москва, 3 декабря. Легендарный футболист Аргентины, чемпион мира 1986 года Диего Марадона опубликовал в соцсети совместное фото с президентом РФ Владимиром Путиным, подписав снимок «Марадона в восторге».  

    Глава государства РФ Владимир Путин оказался в центре внимания футболистов из разных стран мира. Диего Марадона позировал рядом с российским лидером в окружении экс-защитника испанской сборной Карлеса Пуйоля, нигериец Нванкво Кану, главы ФИФА Джани Инфантино и бывшего форварда камерунской сборной Самуэль Это'О. Напомним, что накануне в Кремле состоялась финальная жеребьевка ЧМ-2018. Россия является страной-хозяйкой мундиаля, пишет Газета.Ru

    «Марадона в восторге»: аргентинский футболист сделал селфи с Путиным

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #фото #марадона
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