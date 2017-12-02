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Мэттис: ИГ терпит поражение в Сирии быстрее, чем предполагали СМИ
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    Мэттис: ИГ терпит поражение в Сирии быстрее, чем предполагали СМИ

    23:59  2 Декабря 2017  /обновлено: 0:34  03 Декабря 2017
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    Мэттис: ИГ терпят поражение в Сирии быстрее, чем предполагали СМИ

    Вашингтон, 2 декабря. Террристическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России) терпит поражение в Сирии быстрее, чем предполагали СМИ, заявил глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

    Пентагон распространил заявление министра обороны США Джейсма Мэттиса, в котором руководитель ведомства подчеркнул поражение боевиков ИГИЛ2 в САР.

    «Как вы заметили, в Сирии враг терпит поражение. Во многих случаях даже быстрее, чем предсказывали многие люди в СМИ», — сказал он. 

    Министр напомнил, что старался не устанавливать конкретных временных рамок по зачистке страны от ИГ,3 поскольку в реальности труднее следовать планам. Напомним, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США была создана в 2014 году. Самолеты ВВС коалиции начали наносить удары по террористам в Ираке с лета 2014 года, осенью того же года и в Сирии. Операция коалиции в САР не согласована с официальным Дамаском. 

    Мэттис: ИГ терпят поражение в Сирии быстрее, чем предполагали СМИ

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #сирия #иг #террористы #пентагон
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