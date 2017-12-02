Мэттис: ИГ терпит поражение в Сирии быстрее, чем предполагали СМИ

Вашингтон, 2 декабря. Террристическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России) терпит поражение в Сирии быстрее, чем предполагали СМИ, заявил глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

Пентагон распространил заявление министра обороны США Джейсма Мэттиса, в котором руководитель ведомства подчеркнул поражение боевиков ИГИЛ2 в САР.

«Как вы заметили, в Сирии враг терпит поражение. Во многих случаях даже быстрее, чем предсказывали многие люди в СМИ», — сказал он.

Министр напомнил, что старался не устанавливать конкретных временных рамок по зачистке страны от ИГ,3 поскольку в реальности труднее следовать планам. Напомним, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США была создана в 2014 году. Самолеты ВВС коалиции начали наносить удары по террористам в Ираке с лета 2014 года, осенью того же года и в Сирии. Операция коалиции в САР не согласована с официальным Дамаском.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.