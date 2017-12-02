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Новости Сирии
Сирия: боевики обстреляли квартал Баб-Тума в Дамаске, три человека ранены
Новости Сирии
Сирия: боевики обстреляли квартал Баб-Тума в Дамаске, три человека ранены
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    Сирия: боевики обстреляли квартал Баб-Тума в Дамаске, три человека ранены

    23:30  2 Декабря 2017
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    Сирия: боевики обстреляли квартал Баб-Тума в Дамаске, три человека ранены

    Дамаск, 2 декабря. Боевики нарушили режим прекращения огня и выпустили минометные снаряды по христианскому кварталу Баб-Тума в Дамаске, три человека получили ранения, сообщает SANA. 

    Один из снарядов, выпщенный боевиками в Дамаске, разорвался рядом с собором Пресвятой Богородицы, недалеко от резиденции патриарха Антиохийской православной церкви. По предварительным данным, три человека пострадали, нанесен материальный ущерб зданию. Информация о пяти раненых поступила с христианской окраины столицы Сирии, на востоке города. SANA отмечает, что военные ответили огнем по позициям боевиков в Восточной Гуте.

    Напомним, что в конце ноября в результате обстрелов в Дамаске погибли 14 человек и более сотни получили ранения различной степени тяжести. Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации по итогам переговоров на площадке Астаны, боевые действия в этом районе прекращены 22 июля, однако боевики неоднократно нарушили перемирие. 

    Сирия: боевики обстреляли квартал Баб-Тума в Дамаске, три человека ранены

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #дамаск #обстрелы #боевики
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