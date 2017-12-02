Сирия: боевики обстреляли квартал Баб-Тума в Дамаске, три человека ранены

Дамаск, 2 декабря. Боевики нарушили режим прекращения огня и выпустили минометные снаряды по христианскому кварталу Баб-Тума в Дамаске, три человека получили ранения, сообщает SANA.

Один из снарядов, выпщенный боевиками в Дамаске, разорвался рядом с собором Пресвятой Богородицы, недалеко от резиденции патриарха Антиохийской православной церкви. По предварительным данным, три человека пострадали, нанесен материальный ущерб зданию. Информация о пяти раненых поступила с христианской окраины столицы Сирии, на востоке города. SANA отмечает, что военные ответили огнем по позициям боевиков в Восточной Гуте.

Напомним, что в конце ноября в результате обстрелов в Дамаске погибли 14 человек и более сотни получили ранения различной степени тяжести. Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации по итогам переговоров на площадке Астаны, боевые действия в этом районе прекращены 22 июля, однако боевики неоднократно нарушили перемирие.