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Роструд назвал четыре региона с самыми большими долгами по зарплате
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    Роструд назвал четыре региона с самыми большими долгами по зарплате

    23:12  2 Декабря 2017
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    Роструд назвал четыре региона с самыми большими долгами по зарплате

    Москва, 2 декабря. Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что в четырех регионах страны самая высокая задолженность перед работниками по заработной плате. По словам руководителя ведомства, речь идет о Приморском и Хабаровском крае, Кемеровской и Амурской областях.

    В России самая большая задолженность по оплате труда зафиксирована в Приморским и Хабаровском крае, Амурской и Кемеровской областях, однако негативная тенденция прослеживается в Мурманской, Астраханской областях, Красноярском крае. По словам главы Роструда Всеволода Вуколова, четвертая часть от всего объема задолженности приходится на предприятия, которые объявлены банкротами, пишет ТАСС. 

    Руководитель трудового ведомства добавил, что в данной ситуации нужно задействовать механизмы по привлечению собственников к субсидиарной ответственности, а некоторых антикризисных управляющих следует привлечь к уголовной ответственности. Ранее Роструд анонсировал запуск соцсети, которая поможет гражданм РФ с поиском работы

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россияне #долги #роструд
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