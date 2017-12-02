Роструд назвал четыре региона с самыми большими долгами по зарплате

Москва, 2 декабря. Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что в четырех регионах страны самая высокая задолженность перед работниками по заработной плате. По словам руководителя ведомства, речь идет о Приморском и Хабаровском крае, Кемеровской и Амурской областях.

В России самая большая задолженность по оплате труда зафиксирована в Приморским и Хабаровском крае, Амурской и Кемеровской областях, однако негативная тенденция прослеживается в Мурманской, Астраханской областях, Красноярском крае. По словам главы Роструда Всеволода Вуколова, четвертая часть от всего объема задолженности приходится на предприятия, которые объявлены банкротами, пишет ТАСС.

Руководитель трудового ведомства добавил, что в данной ситуации нужно задействовать механизмы по привлечению собственников к субсидиарной ответственности, а некоторых антикризисных управляющих следует привлечь к уголовной ответственности. Ранее Роструд анонсировал запуск соцсети, которая поможет гражданм РФ с поиском работы.