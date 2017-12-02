«Национальная забава американцев»: в Совфеде ответили на заявление посла США о санкциях

Москва, 2 декабря. Российский сенатор Владимир Джабаров назвал неконструктивным заявление посла США в РФ Джона Хантсмана о том, что снятие антироссийских санкций зависит от решения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «санкции нужно вводить против украинского режима».

Россия не является стороной конфликта на Украине, о чем неоднократно говорили в Кремле и на уровне МИД РФ. Поэтому рассматривать санкции Запада против РФ как ответственность за происходящее в соседней стране неконструктивно, считает замглавы Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«По сути, на Украине идет гражданская война между ДНР, ЛНР и остальной частью страны. Совершенно непонятно, почему Россия за это должна нести какую-то ответственность»,- отметил парламентарий, его слова приводят RT.

Джабаров добавил, что у России есть право на ответные меры — Москва ранее ввела продэмбарго в отношении ряда стран. При этом парламентарий подчеркнул, что политика Киева довела Украину до бедственного состояния, поэтому «санкции надо прежде всего вводить против украинского режима». Сенатор считает, что при стабилизации ситации на Украине, США не откажутся от своей санкционной политики.

«Если украинский конфликт благополучно разрешится, американцы придумают какие-нибудь новые проблемы, из-за которых опять введут санкции», — сказал Джабаров.

Он резюмировал, что США «просто не могут существовать без санкций», поскольку это «национальная американская забава» — вводить антироссийские санкции.