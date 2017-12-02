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Четыре подростка госпитализированы в Крыму после наезда легковушки
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    Четыре подростка госпитализированы в Крыму после наезда легковушки

    22:27  2 Декабря 2017
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    Четыре подростка госпитализированы в Крыму после наезда легковушки

    Симферополь, 2 декабря. Легковой автомобиль наехал на группу подростков в Красноперекопском районе Крыма, четверо из семи молодых людей были срочно госпитализированы, сообщил осведомленный источник из экстренных служб полуострова. 

    Дорожный инцидент произошел на улице Ленина в населенном пункте Братское, когда легковушка наехала на семерых подростков. По словам спикера РИА Новости, среди пострадавших несовершеннолетние в возрасте от 13 до 15 лет. Четыре подростка попали в больницу, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Три человека получили амбулаторную помощь. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #дтп #крым
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