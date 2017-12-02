Четыре подростка госпитализированы в Крыму после наезда легковушки

Симферополь, 2 декабря. Легковой автомобиль наехал на группу подростков в Красноперекопском районе Крыма, четверо из семи молодых людей были срочно госпитализированы, сообщил осведомленный источник из экстренных служб полуострова.

Дорожный инцидент произошел на улице Ленина в населенном пункте Братское, когда легковушка наехала на семерых подростков. По словам спикера РИА Новости, среди пострадавших несовершеннолетние в возрасте от 13 до 15 лет. Четыре подростка попали в больницу, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Три человека получили амбулаторную помощь. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.