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Россия
Пучков представил Путину проекты развития МЧС до 2030 года
Россия
Пучков представил Путину проекты развития МЧС до 2030 года
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    Пучков представил Путину проекты развития МЧС до 2030 года

    22:00  2 Декабря 2017  /обновлено: 22:00  02 Декабря 2017
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    Пучков представил Путину проекты развития МЧС до 2030 года

    Москва, 2 декабря. Глава МЧС Владимир Пучков представил на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину два проекта указов, касающихся развития ведомства до 2030 года.

    Один из них утверждает основы государственной политики по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, второй предполагает формирование государственной политики в области пожарной безопасности.

    По мнению Пучкова, первый указ поможет сократить число чрезвычайных происшествий на 6-8%, а экономический ущерб от них — на 8-10%. Реализация же второго указа позволит снизить число пожаров как минимум на 15%, а число жертв — на 35%. 

    «На протяжении последних пяти лет сложилась устойчивая положительная динамика в области обеспечения пожарной безопасности. За указанный период времени количество пожаров снижено на 14%, количество людей, погибших в результате пожаров — на 25%», — отметил министр.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #мчс #пучков
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