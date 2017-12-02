Пучков представил Путину проекты развития МЧС до 2030 года

Москва, 2 декабря. Глава МЧС Владимир Пучков представил на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину два проекта указов, касающихся развития ведомства до 2030 года.

Один из них утверждает основы государственной политики по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, второй предполагает формирование государственной политики в области пожарной безопасности.

По мнению Пучкова, первый указ поможет сократить число чрезвычайных происшествий на 6-8%, а экономический ущерб от них — на 8-10%. Реализация же второго указа позволит снизить число пожаров как минимум на 15%, а число жертв — на 35%.