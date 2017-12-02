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Масляков останется лицом КВН
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    Масляков останется лицом КВН

    22:18  2 Декабря 2017
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    Масляков останется лицом КВН

    Москва, 2 декабря. Александр Масляков продолжит вести КВН, несмотря на уход с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», говорится в сообщении международного союза Клуба веселых и находчивых в соцсетях. 

    Международный союз КВН сообщил, что его глава Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по личной инициативе. Союз призвал не путать профессию телеведущего и гендиректора ГУП, пишет РИА Новости. Поэтому Масляков останется ведущим КВН. 

    Известно, что правозащитники Transparency International опубликовали исследование, в котором говорится, что под управлением Маслякова в «Планете КВН» возник конфликт интересов. Масляков передал кинотеатр «Гавана» в собственность ТТО «АМиК», чьим учредителем он является.

    Затем организация направила запрос в прокуратуру с посьбой проверить деятельность телеведущего. Московская прокуратура сообщила, что сделку согласовали на уровне городского департамента имущества. Правозщитники оспорили ответ в Генпрокуратуре РФ. Александр Масляков был уволен с должности директора ГУП 21 июля. Напомним, что Transparency International Россия была включена Минюстом РФ в список НКО-иностранных агентов. 

    Масляков останется лицом КВН

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #квн #масляков
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