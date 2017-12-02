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Россия приостановила работы по созданию «ядерного поезда»
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    Россия приостановила работы по созданию «ядерного поезда»

    21:44  2 Декабря 2017
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    Россия приостановила работы по созданию «ядерного поезда»

    Москва, 2 декабря.  Российские инженеры приостановили работу по созданию боевого ракетного поезда «Баргузин». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на неназванного представителя оборонно-промышленного комплекса.

    По его словам, конструкторское бюро может возобновить работы по «Баргузину» в любой момент, если возникнет такая необходимость.

    «Опытно-конструкторские работы по «Баргузину» проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем», — пишет издание.

    Напомним, что проект боевой железнодорожный комплекс (БЖРК) «Баргузин» разрабатывается с 2012 года. Предполагалось, что «ядерный поезд» будет вооружен ракетой «Ярск». Одной из главных его преимуществ — мобильность и скрытность. Внешне «Баргузин» практически неотличим от обычного грузового поезда. Эксплуатация БЖРК должна была начаться с 2019-2020 года.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #баргузин #ракеты #поезд #проект
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