Россия приостановила работы по созданию «ядерного поезда»

Москва, 2 декабря. Российские инженеры приостановили работу по созданию боевого ракетного поезда «Баргузин». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на неназванного представителя оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, конструкторское бюро может возобновить работы по «Баргузину» в любой момент, если возникнет такая необходимость.

«Опытно-конструкторские работы по «Баргузину» проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем», — пишет издание.

Напомним, что проект боевой железнодорожный комплекс (БЖРК) «Баргузин» разрабатывается с 2012 года. Предполагалось, что «ядерный поезд» будет вооружен ракетой «Ярск». Одной из главных его преимуществ — мобильность и скрытность. Внешне «Баргузин» практически неотличим от обычного грузового поезда. Эксплуатация БЖРК должна была начаться с 2019-2020 года.