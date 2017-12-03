Сирия итоги за сутки на 3 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, ВВС Израиля атаковали САА в Эль-Кунейтре

Сирия, 3 декабря. САА при поддержке ВКС РФ освобождает от «Джебхат ан-Нусры»1 поселения Хамы, ВВС Израиля атаковали САА в Эль-Кунейтре, при обстреле боевиков ранено трое мирных жителей Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ2 в Дейр-эз-Зоре, обеспечивают зачистку от «Ан-Нусры» территорий Хамы, атакуют ИГ в районе Эс-Сухне.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку произраильских боевиков в Эль-Кунейтре, ведут бои с ССА и «Ан-Нусрой» в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются на северо-востоке Хамы.

«Исламское государство»3: противостоит «Джебхат Фатх аш-Шам»4 в Хаме, ведет бои с САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ИГ в Хаме, атакует САА в Дамаске, Хаме и Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла командира в Дамаске.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Произраильские боевики открыли огонь по базе Сирийской арабской армии (САА) недалеко от столицы Сирии. Об этом сообщал утром один из военных источников в своем Twitter-аккаунте (@IvanSidorenko1). По данным автора публикации, в результате атаки несколько военнослужащих армии САР получили ранения.

Боевики радикальных антиправительственных группировок возобновили минометный обстрел сирийской столицы. По информации местного источника в Twitter (@amjadalagha2), один из снарядов, выпущенных радикалами, упал в районе Кафрсуса. Также атаке со стороны боевиков подвергся Собор Святой Девы Марии. Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) сообщал, что в результате падения снаряда на территории собора пострадало три мирных жителя Дамаска. В конце дня местный источник в Twitter (@Motawasset) сообщил, что еще 10 снарядов упало в районе Дахият аль-Асвад.

Неизвестные боевики ликвидировали одного из командиров Сирийской свободной армии (ССА) в городе Аль-Рхейба, расположенном в Восточном Каламуне. О нападении на члена ССА писало информационное агентство Almanar News.

ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Арбин и Хараста. Об этом писал военный Twitter-канал (@NDhoms1). На участке трассы Дамаск – Хомс в районе населенного пункта Дума отмечались боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР. Об этом сообщал на своей странице в Twitter (@Press_Alaaahmad) один из местных источников.

На западе провинции Дамаск были зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам». По данным военного источника в Twitter (@sayed_ridha), в эпицентре противостояния находилось поселение Тель аль-Бардая, расположенное недалеко от Бейт Джинна. В конце дня стало известно, что военные действия в этой местности приостановились. Соответствующую информацию опубликовал в Twitter (@ QalaatAlMudiq) местный источник.

Провинция Алеппо

В районе деревни Хавиш на юге провинции Алеппо отмечались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq). Также, по данным местного Twitter-канала (@HalabTodayTV), столкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами были зафиксированы недалеко от поселения Ар-Рашидия. Ранее в результате противостояния между армией САР и радикалами «Джебхат Фатх аш-Шам» на границе провинций Алеппо, Хама и Идлиб был уничтожен высокопоставленный член группировки по прозвищу Абу Аман.

Провинция Хомс

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» недалеко от стратегического города Эс-Сухне на востоке провинции Хомс. Об этом писал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@homsy222).

Информационное агентство Smart News Agency передавало, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) провела обстрел опорных пунктов боевиков радикальной оппозиции в районе населенного пункта Аль-Ганту.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Almanar News передавало, что мирные жители населенных пунктов Дарнаж и Сведан продолжали покидать дома, опасаясь за свои жизни в связи с активными боевыми действиями в этих районам. Напомним, бригады Демократических сил Сирии (SDF), успевшие захватить обширные стратегические территории на востоке провинции Дейр-эз-Зор, активизировали свое наступление на позиции террористов «Исламского государства». Столкновения между бойцами курдского ополчения и террористами ИГИЛ5 отмечались также в окрестностях поселения Аль-Кишкия.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников продолжила освобождать от террористов ИГИЛ поселения провинции Дейр-эз-Зор. Ожесточенные бои между сирийской армией и радикальными исламистами отмечались в районе поселения Салихия, расположенного к югу от Абу Кемаля. О противостоянии правительственных войск и радикалов «Исламского государства» сообщал один из местных источников на своей странице в Facebook (@syrianpresscenter).

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» на территориях между стратегическими городами Абу Кемаль и Эс-Сухне. Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@PalmyraRev1), что под ударами авиации союзников находились районы Ас-Сараим и Тар ас-Сараим.

Провинция Ракка

В административном центре провинции были зафиксированы новые случаи детонации взрывных устройств, заложенных при отступлении террористами «Исламского государства». По данным информагентства Almanar News, за последние 10 дней при взрывах мин ИГ в Ракке погибло более 50 мирных жителей. Напомним, разминированием городских кварталов занимаются бойцы Демократических сил Сирии (SDF) при материальной поддержке международной антитеррористической коалиции во главе с США. Недавно представитель альянса заявил, что работы по зачистке Ракки начались спустя месяц после освобождения города, когда многие жители уже вернулись в свои дома. Однако местные источники писали, что работы по разминированию начались с развертывания силами курдских отрядов КПП, целью которых было предотвращение стихийного возвращения населения.

В середине дня информационное агентство Raqqa 24 передавало на своей странице в Twitter (@24Raqqa), что военная техника и личный состав армии США покинули свои позиции в районе Таль аль-Самн на севере провинции Ракка и передислоцировались на территорию Хасаки.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама отмечались интенсивные перестрелки между группировками радикальной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Военный Telegram-канал (@NRVR11) писал, что столкновения между правительственными войсками и боевиками незаконных вооруженных формирований были зафиксированы в районе населенных пунктов Аль-Кудамаса, Ар-Рахаджан и Аш-Шакусия.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Тахрир аш-Шам» в районах Каср Бин Вардан, Ум Майял и Ар-Рахаджан, передавал местный источник в Twitter (@wateen_media). Российская авиация обеспечила освобождение от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» около 30 поселений на северо-востоке Хамы. В течение суток Сирийская арабская армия (САА) продолжала продвигаться в регионе под прикрытием ВКС РФ. По данным Al-Masdar News, зачистка региона от «Тахрир аш-Шам» является приоритетной задачей правительственных войск Сирии в провинции Хама.

Боевики «Ан-Нусры» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе Аз-Зогба на северо-востоке провинции Хама. Об этом писал военный Telegram-канал (@SRNN2011). Позже лояльный к исламистам источник сообщал, что в ходе противостояния с правительственными войсками боевики «Джебхат ан-Нусры» вывели из строя танк САА. Данная информация не получила подтверждения.

Провинция Эль-Кунейтра

ВВС Израиля нанесли ряд ударов по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе Тель аль-Шахм на севере провинции Эль-Кунейтра. По данным информационного агентства AJMN News, силы противовоздушной обороны армии САР открыли ответный огонь и уничтожили одну из целей.

Ранее произральские боевики, дислоцирующиеся на Голанских высотах, пытались проникнуть на подконтрольные сирийской армии территории близ поселка Хан Арнаба. Военные источники писали, что бойцы армии Башара Асада сорвали спецоперацию радикалов, открыв по ним интенсивный огонь.

Ирак

На западе провинции Анбар прогремело несколько взрывов, сообщало Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате детонации мин, заложенных в домах террористами ИГ, погибло более 25 мирных жителей.

Еще один взрыв произошел в Багдаде. Информагентство Almanar News писало, что в результате инцидента пять мирных жителей иракской столицы получили ранения.

Бойцы «Хашд аш-Шааби» задержали в Багдаде боевика, выдававшего себя за командира отряда народного ополчения. Информационное агентство Alsumaria News передавало, что вокруг лже-командующего организовалась группа радикалов, совершавших грабежи и разбойные нападения на мирных жителей. При этом преступники действовали от имени отрядов народной самообороны и шантажировали мирное население иракской столицы, требуя платить за охрану от разбоев.

Информационное агентство Alsumaria News писало, ссылаясь на источник в командовании армии Ирака, что на востоке провинции Дияла началась масштабная кампания по обнаружению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства». В частности, операция затронет районы Аль-Нада и Казлак. Позже Almanar News опубликовало заявление представителя совета безопасности региона, в соответствии с которым террористы ИГИЛ продолжают проникать на территорию Диялы из соседнего Салах эд-Дина.

Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили захороненные тела 140 жертв казней «Исламского государства» к югу от Синджара. По данным информагентства Almanar News, в братской могиле найдено большое количество тел несовершеннолетних детей, замученных радикальными исламистами.

Солдаты армии Ирака обнаружили и обезвредили заминированный террористами «Исламского государства» автомобиль в освобожденном от террористов несколько недель назад городе Рава. Об этом сообщало информационное агентство Alsumaria News.

Iraqi News передавало, ссылаясь на подсчеты местных активистов, что из-за террористической активности и боевых действий в регионе более 70 процентов городов, расположенных на западе провинции Анбар превращено в руины. Полностью разрушено около 383 жилых домов и 26 школ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)