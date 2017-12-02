Трамп заявил, что уволил Флинна за ложь

Вашингтон, 2 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил своего советника по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна, поскольку тот лгал ФБР.

«Мне пришлось уволить генерала Флинна, поскольку он лгал вице-президенту и ФБР. Он уже признал свою вину. Это позор, поскольку его действия в переходный период были законными. Скрывать было нечего», — пишет Трамп в Twitter.

Напомним, что ранее Майкл Флинн признался, что дал ложные показания во время допроса ФБР. Речь шла о его встрече с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Флинн был назначен на должность советника президента по вопросам нацбезопасности в январе, однако уже через месяц был вынужден уйти в отставку в связи со скандалом. Политика обвинили в том, что он не проинформировал вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с Кисляком.