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Новости Сирии
Сирия: боевики обстреляли квартал Баб-Тума в Дамаске, три человека ранены
Весь мир
Сирия новости 2 декабря 22.30: ВКС РФ бьют по ИГ недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами
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    Сирия новости 2 декабря 22.30: ВКС РФ бьют по ИГ недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами

    22:30  2 Декабря 2017
    886

    Сирия новости 2 декабря 22.30: ВКС РФ бьют по ИГ недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами

    Сирия, 2 декабря. ВКС РФ бьют по ИГ1 недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами, в Раве обезврежен заминированный ИГ автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям ИГ в районе Эс-Сухне, бьют по «Ан-Нусре» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, противостоят «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в провинции Хама.

    Сирия новости 2 декабря 22.30: ВКС РФ бьют по ИГ недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 2 декабря 22.30: ВКС РФ бьют по ИГ недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами

    Боевики радикальных антиправительственных группировок продолжают минометный обстрел сирийской столицы. По данным местного источника в Twitter (@Motawasset) в районе Дахият аль-Асвад Дамаска упало около 10 снарядов. Автор публикации отмечает, что никто из местных жителей не пострадал. Ранее в результате попадания нескольких мин на территорию собора три мирных жителя города получили ранения.

    Один из военных источников в провинции Дамаск сообщает в своем микроблоге в Twitter (@ QalaatAlMudiq), что в районе Тель аль-Бардая близ Бейт Джинна приостановились боевые действия.  

    Провинция Хомс

    Сирия новости 2 декабря 22.30: ВКС РФ бьют по ИГ недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами

    ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства»2 недалеко от стратегического города Эс-Сухне на востоке провинции Хомс. Об этом пишет один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@homsy222). Ранее сообщалось, что российская авиация атакует укрепрайоны радикальных исламистов на территориях между городом Абу Кемаль, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор, и Эс-Сухне.

    Информационное агентство Smart News Agency передает, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел опорных пунктов боевиков радикальной оппозиции в районе населенного пункта Аль-Ганту.

    Провинция Хама

    Сирия новости 2 декабря 22.30: ВКС РФ бьют по ИГ недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами

    ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районах населенных пунктов Ар-Рахаджан, Аш-Шакусия и Ум Майял на северо-востоке провинции Хама. Об этом пишет на своей странице в Twitter (@VitoPress) один из местных источников.  

    Боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»3 отмечаются в районе Аз-Зогба в северо-восточной части региона. Лояльный к исламистам Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что в ходе противостояния с правительственными войсками боевики «Тахрир аш-Шам» вывели из строя танк САА. Данная информация не получила подтверждения.   

    Ирак

    Сирия новости 2 декабря 22.30: ВКС РФ бьют по ИГ недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами

    Солдаты армии Ирака обнаружили и обезвредили заминированный террористами «Исламского государства» автомобиль в освобожденном от террористов несколько недель назад городе Рава. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News.

    Iraqi News передает, ссылаясь на подсчеты местных активистов, что из-за террористической активности и боевых действий в регионе более 70 процентов городов, расположенных на западе провинции Анбар превращено в руины. Полностью разрушено около 383 жилых домов и 26 школ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #джебхат ан-нусра #хомс #бейт джинн
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