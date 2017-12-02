Сирия новости 2 декабря 22.30: ВКС РФ бьют по ИГ недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами

Сирия, 2 декабря. ВКС РФ бьют по ИГ1 недалеко от Эс-Сухне, в районе Бейт Джинна приостановлены бои между САА и повстанцами, в Раве обезврежен заминированный ИГ автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям ИГ в районе Эс-Сухне, бьют по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, противостоят «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в провинции Хама.

Провинция Дамаск

Боевики радикальных антиправительственных группировок продолжают минометный обстрел сирийской столицы. По данным местного источника в Twitter (@Motawasset) в районе Дахият аль-Асвад Дамаска упало около 10 снарядов. Автор публикации отмечает, что никто из местных жителей не пострадал. Ранее в результате попадания нескольких мин на территорию собора три мирных жителя города получили ранения.

Один из военных источников в провинции Дамаск сообщает в своем микроблоге в Twitter (@ QalaatAlMudiq), что в районе Тель аль-Бардая близ Бейт Джинна приостановились боевые действия.

Провинция Хомс

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства»2 недалеко от стратегического города Эс-Сухне на востоке провинции Хомс. Об этом пишет один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@homsy222). Ранее сообщалось, что российская авиация атакует укрепрайоны радикальных исламистов на территориях между городом Абу Кемаль, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор, и Эс-Сухне.

Информационное агентство Smart News Agency передает, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел опорных пунктов боевиков радикальной оппозиции в районе населенного пункта Аль-Ганту.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районах населенных пунктов Ар-Рахаджан, Аш-Шакусия и Ум Майял на северо-востоке провинции Хама. Об этом пишет на своей странице в Twitter (@VitoPress) один из местных источников.

Боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»3 отмечаются в районе Аз-Зогба в северо-восточной части региона. Лояльный к исламистам Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что в ходе противостояния с правительственными войсками боевики «Тахрир аш-Шам» вывели из строя танк САА. Данная информация не получила подтверждения.

Ирак

Солдаты армии Ирака обнаружили и обезвредили заминированный террористами «Исламского государства» автомобиль в освобожденном от террористов несколько недель назад городе Рава. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News.

Iraqi News передает, ссылаясь на подсчеты местных активистов, что из-за террористической активности и боевых действий в регионе более 70 процентов городов, расположенных на западе провинции Анбар превращено в руины. Полностью разрушено около 383 жилых домов и 26 школ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)