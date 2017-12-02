Неизвестный ранил пять человек ножом в Торонто

Торонто, 2 декабря. Неизвестный с ножом напал на прохожих в канадском Торонто. В результате пострадали семь человек, двое находятся в критическом состоянии.

Как сообщает полиция Торонто, инцидент произошел на улице Queen Street West. Официальный представитель полиции Торонто констебль Мишель Фланнери заявила, что стражи правопорядка никого не задержали.

«Полиция отреагировала, инициировано расследование. Пока что никаких арестов не производилось», — отметила она.

Офицер не смогла точно сказать, сколько человек было госпитализировано, а также произошло ли нападение на улице или внутри помещения, передает CBC News.